Gabriel, Emma, Léo... Quels ont été les prénoms les plus donnés en 2019 ?

publié le 22/09/2020 à 12:33

Les prénoms les plus en vogue restent inchangés entre 2018 et 2019. l'INSEE publie, ce lundi 21 septembre, son palmarès des 10 prénoms, masculins et féminins, les plus donnés l'année dernière. Emma, pour les filles, et Gabriel, pour les garçons, continuent à faire la course en tête.

Les deux prénoms occupent les premières places des classements depuis 2016. En 2019, 3.944 Emma sont nées ainsi que 4.987 Gabriel. Les tendances sont particulièrement stables, au point où les 10 prénoms les plus choisis sont exactement les mêmes en 2018 et 2019 pour les garçons. Un seul changement chez les filles : Anna sort du haut du classement, remplacé par Ambre.

L'INSEE propose aussi d'étudier la répartition des choix de prénoms selon la région. Les nouveaux parents dans la moitié Nord du pays apprécient particulièrement les prénoms Jade, en tête en Bretagne, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France, et Louise, qui mène dans le Grand-Est, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire.

Dans la moitié Sud, en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, la préférence est donnée à Emma. L’Île-de-France et la région Sud sont les seules à opter pour Lina, tandis que la Corse choisit un prénom régional avec Ghjulia.

Les dix prénoms les plus donnés pour les filles

1. Emma

2. Jade

3. Louise

4. Alice

5. Lina

6. Chloé

7. Rose

8. Léa

9. Mila

10. Ambre

Les dix prénoms les plus donnés pour les garçons

1. Gabriel

2. Léo

3. Raphaël

4. Arthur

5. Louis

6. Lucas

7. Adam

8. Jules

9. Hugo

10. Maël