"Quelle Époque !" : l'usage du 49.3 par le gouvernement vu par Philippe Caverivière

"Le 49.3, c'est l'une des deux spécialités que Kim Jong-un nous envie, avec la coiffure de Mireille Mathieu" a lancé Philippe Caverivière, durant sa chronique dans l'émission Quelle époque !. L'humoriste a ensuite poursuivi : "Le 49.3, pour vous donner une image, une métaphore politique, c'est Gérard Larcher qui tente d'enfiler un jean slim. C'est Jacqueline Gourault qui enfile un bas de contention. C'est un passage en force."

"Il n'y a pas eu consentement, mais ils nous ont prévenus, nuance toutefois le chroniqueur, avant de lâcher : C'est comme si PPDA était sorti du bureau en disant 'Attention, dans trente secondes, je vais enlever mon slip'. Là, vous voyez, il y aurait eu du monde dans les ascenseurs."

Questionné quelques instants plus tôt sur les mouvements sociaux et la "grève générale" du 18 octobre, Philippe Caverivière a fait rire l'ensemble du plateau en déclarant : "La grogne sociale, c'est un peu comme les maladies sexuellement transmissibles (MST) dans un village vacances, ça se transmet très vite. Surtout chez nous, en France, parce qu'il y a un vrai savoir-faire de la grève, c'est culturel et les touristes viennent d'ailleurs un peu pour ça aussi." Prenant un doux accent américain, il s'exclame ainsi : "Paris, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, le Martinez".

L'occasion de lancer une petite pique au secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), en comparant Philippe Martinez - "le Freddie Mercury de la merguez" - à l'acteur Olivier Martinez. "Une moustache, ça te change un physique et ça te change une vie, déclare ainsi l'humoriste. Sans la moustache, tu es avec Halle Berry et avec la moustache, tu es avec Fabien Roussel. C'est un choix de vie !"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info