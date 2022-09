"Quelle époque !" : à la France insoumise, "ils ont le contact facile", observe Philippe Caverivière

Samedi 24 septembre, France 2 a diffusé le premier numéro de Quelle époque !, son nouveau talk-show présenté par Léa Salamé. Pour accompagner la journaliste, Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière, que les auditeurs de RTL connaissent très bien et peuvent retrouver à l'antenne du lundi au vendredi à 7h56.

Pour sa première chronique dans l'émission, l'humoriste a, comme à son habitude, décrypté les principales actualités de la semaine, notamment l'affaire Quatennens et la polémique autour du tweet ainsi que de la tape sur la joue d'un journaliste de Jean-Luc Mélenchon, également invité du programme. "Entre (Adrien) Quatennens et Jean-Luc (Mélenchon)... C'est quand même des gens tactiles à La France insoumise, ils ont le contact facile", a ainsi observé Philippe Caverivière.

"À la France insoumise, ce sont les meilleurs orateurs. (...) D'habitude ils ont faim du micro, mais là moins, curieusement", a-t-il pu également constater lors de la conférence de presse du parti. Et avec cette affaire, "Adrien Quatennens, le Will Smith bolchevique, risque de partir à la retraite à 32 ans", un peu plus tôt que l'âge légal proposé par Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, soit 60 ans.

