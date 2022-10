"Quelle époque !" : la pénurie de carburant vue par Philippe Caverivière

La grève dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies ne faiblit pas ce dimanche 16 octobre. La veille, environ 27% des stations-services était considérées "en difficulté", notamment en Île-de-France où près de 40% d'entre elles se trouvaient en rupture d'au moins un de leurs produits. Cette pénurie est à l'origine de "scènes de chaos", décrit Philippe Caverivière dans l'émission Quelle époque !

"Mais souvent, du pire surgit la lumière", nuance l'humoriste. "Les Français, nous sommes comme le peuple ukrainien. Dans l'épreuve, c'est tout de suite notre esprit de solidarité qui ressort. On a entendu des belles phrases comme : 'Lâche ce bidon gros bâtard", poursuit-il, "une explosion de fraternité à la française".

Philippe Caverivière fait ensuite référence à une ancienne pub de Total, qui utilisait pour slogan "Vous ne viendrez plus chez nous par hasard", tout en montrant un automobiliste danser à la pompe à essence. "Ces jours-ci, on en a moins vu des gens comme ça", s'amuse l'humoriste qui a mis à jour le vieux slogan : "Vous ne viendrez plus chez nous… moins de quatre heures".

