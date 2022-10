"Quelle époque !" : "Mon mari n'est absolument pas violent. Je le saurais", affirme Emmanuelle Seigner

"Mon mari n'est absolument pas violent. Je le saurais." Invitée sur le plateau du talk-show de France 2 baptisé Quelle époque ! à l'occasion de la sortie de son livre, "Une vie incendiée", Emmanuelle Seigner a réaffirmé son soutien à son mari, Roman Polanski, accusé de viol par plusieurs femmes.

La comédienne a affirmé "condamner les agressions sexuelles", mais connaitre suffisamment son mari pour prendre sa défense. "Je condamne les agressions sexuelles, je trouve cela affreux. Mais je vis avec mon mari depuis 1985 et je ne suis pas une femme sous emprise, dans le déni ou folle", a-t-elle déclaré, avant de soutenir : "Mon mari n'est absolument pas violent. Je le saurais."

Emmanuelle Seigner a par ailleurs assuré que Roman Polanski regrette que les faits soient prescrits. "Mon mari aimerait qu'il y ait des procès pour qu'il puisse prouver que c'était faux", a-t-elle déclaré.

Quant à ses propos dans l'émission "Sept à Huit", où elle avait notamment déclaré "c'était un grand metteur en scène, donc il attirait énormément. Je pense qu'il n'avait besoin de violer personne", Emmanuelle Seigner a tenu à préciser sa pensée. "C'était une phrase maladroite. Je me suis mal exprimée. Je m'en excuse. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque je l'ai connu, en 1985, il était extrêmement courtisé par beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles et pour moi, ce n'était pas toujours marrant. Lui ne me donnait jamais de raison d'être jalouse, mais ce n'était pas toujours agréable. Je me suis mal exprimée."

Sur les réseaux sociaux, l'invitation de la comédienne ne passe pas. "la promotion de la pédophilie continue encore sur France 2", s'agace ainsi une internaute.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info