Philippe Caverivière : "Berlu et Poupou, deux fachos botoxés alcoolos s'envoient des digeos par Chronopost"

Yannick Noah était l'invité de RTL ce vendredi 21 octobre, mais il n'était pas présent dans le studio et n'a donc pas pu assister à la chronique du jour de Philippe Caverivière. "Il s'est clairement dégonflé pour le défi tennis du vendredi. Il a vu la branlée que j'ai mise à la ministre des Sports la semaine dernière. Il a fait pipi dans son sarouel le Bob Marley Leader Price", dit l'humoriste.

"On l'aime tous, Yannick Noah c'est Gandhi avec une raquette, Mandela avec un micro, mère Teresa avec un gros spliff de cannabis", poursuit-il. "C'est vraiment l'idole de mon enfance, j'adorais Noah, Bob Marley et Prince. Je voulais clairement être noir et après j'ai compris que pour rentrer en boîte et trouver un emploi, blanc c'était bien", dit-il.

Silvio Berlusconi a déclaré avoir renoué avec Vladimir Poutine, ils s'échangeraient des bouteilles de vodka et de gentilles lettres. "Berlu et Poupou, deux fachos botoxés alcoolos s'envoient des digeos par Chronopost. Fachos mais bon vivants", plaisante Caverivière.

