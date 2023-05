"Quelle époque !" : Caverivière qualifie La Zarra de "Mariah Carey Leader Price"

Samedi 13 mai, l'émission Quelle époque ! sur France 2 n'a pas eu lieu en raison de l'Eurovision. Pour ce concours de chant, la France était représentée par l'artiste La Zarra "notre Mariah Carey Leader Price", a lancé Philippe Caverivière sur le plateau, samedi 20 mai.



"Elle a frôlé le podium à 15 places près", a raillé l'humoriste. Toutefois, cette défaite l'arrange, puisqu'il s'était engagé à se couper un testicule en cas de première place de la France au concours. "J'ai regardé l'Eurovision, j'étais dedans, j'avais le sécateur à côté", a-t-il plaisanté.

Philippe Caverivière est également revenu sur le geste polémique de la chanteuse en apprenant ses notes, qui a été interprété comme un doigt d'honneur par certains. La chanteuse québécoise La Zarra s'est défendue, affirmant qu'il s'agissait d'un geste de déception utilisé "entre amis", qui était "générationnel" et "culturel".

"J'ai vérifié, elle a raison, c'est culturel. Il faut savoir qu'au Québec, quand on est déçu, on se fait des doigts" a plaisanté l'humoriste. "C'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément et le guide du routard ne nous dit pas tout", a conclu Philippe Caverivière.

