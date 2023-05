La France termine loin de la victoire à l'Eurovision. La Zarra, la chanteuse québécoise défendant les chances françaises, a fini à la 16e place du concours, remporté par la Suède. La candidate a également déclenché un début de polémique en faisant un geste ressemblant à un doigt d'honneur, lors de sa découverte des résultats du public. Malgré tout, ses fans qui se sont retrouvés au cinéma Majestic, à Paris, n'étaient pas déçus.

Lorsque La Zarra apparaît sur l’écran, les fans électrisés se lèvent de leur fauteuil. En suspension sur une robe en paillettes à trois mètres du sol, la candidate française commence sa performance. "Elle est magnifique. La voix est superbe, tout est en place et hyper reconnaissable entre toutes. Toutes les chanteuses françaises à l’Eurovision ont un truc, à chaque fois. C’est là ou ça va commencer et où ça va chauffer", assure Martin, qui reprend la chanson de La Zarra en chœur. Son ami Gauthier, juste à ses côtés, se prend à rêver. "C’est l’une des meilleures candidates envoyées par la France ces dix dernières années. J’ose espérer qu’elle gagne, mais franchement un top 3 serait amplement mérité. La Zarra c’est quand Lady Gaga rencontre Edith Piaf", compare-t-il.

"Le niveau était très élevé cette année"

Mais le vote du public douche rapidement les espoirs des spectateurs. La Zarra ne récolte que 50 points et termine seulement à la 16e place du classement, donnant des regrets aux fans français. "Est-ce qu’il ne manquerait pas quelque chose de plus décontracté, de beaucoup plus punchy comme chez la Finlande ?", se demande Kamel. "Après il faut remettre ça dans le contexte du niveau, qui était très élevé cette année", nuance-t-il. Le jeune homme promet tout de même de revenir l’année prochaine pour essayer, cette fois-ci, de voir la France gagner.



