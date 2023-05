Eurovision 2023 : qui est vraiment La Zarra, la mystérieuse représentante de la France ?

Les espoirs de la France à l'Eurovision 2023, qui se tient samedi 13 mai au soir, reposent sur les épaules de La Zarra. La chanteuse québécoise, qui présentera son titre électro-disco Evidemment, cultive pourtant le secret depuis le début de sa carrière. L'artiste est un mystère et ne délivre d'informations sur son passé et sa vie personnelle qu'au compte-gouttes. "Quelle importance", répondait-elle il y a un an et demi sur RTL, à l'occasion de la sortie de son premier album.



Il y a deux personnages en un : d'un coté Fatima Zarra, son vrai prénom, née au Québec dans la banlieue de Montréal, dans une famille de 7 enfants d'origine marocaine. Quant à son âge, elle ne l'a jamais révélé. Puis, de l'autre côté, il y a l'artiste, qui est arrivée presque par hasard à la musique. Une rencontre va changer sa vie : celle avec le producteur canadien Benny Adam, qui a produit la chanson de l'Eurovision.

Un hommage à Edith Piaf

Mais alors, pourquoi ce nom de scène "La Zarra" ? C'est un hommage à Edith Piaf. De son prénom, elle va garder Zarra et y accoler un "La", comme il y avait un "La" devant môme, La môme Piaf. À cette nouvelle identité, elle ajoute sa touche glamour, des grands chapeaux et des robes fourreau. Cette touche française, ce glamour qu'elle incarne à la perfection, pourrait faire la différence ce samedi soir à l'Eurovision.

















