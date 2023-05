Eurovision 2023 : "Je suis très fière de ce qu'on a pu accomplir", déclare La Zarra

Cette 67e édition de l'Eurovision a été remportée par Loreen, représentante de la Suède, avec sa chanson Tattoo. De son côté, la France, représentée par la Québécoise La Zarra, est arrivée seizième, bien en deçà des pronostics des bookmakers.

Même si cette place ne satisfait pas complètement la chanteuse, elle a estimé qu'elle était "fière de ce (qu'elle) a pu accomplir" : "C'était étincelant, c'était assez épique (...) J'espère vraiment, artistiquement, avoir pu offrir quelque chose dont on peut vraiment être fiers".

Néanmoins, malgré son geste polémique au moment du score du public, La Zarra a déclaré : "On ne peut absolument pas contrôler les votes. C'est sûr qu'on est déçus. C'est une fierté de représenter la France, c'est un pays qui m'a adopté très rapidement."

Par ailleurs, la chanteuse québécoise a tenu à remercier ses fans et ses soutiens durant l'aventure Eurovision : "Je pense que je n'ai même pas de mot pour leur transmettre l'émotion que je ressens. Je les aime d'un amour fou. Ils m'ont supporté du début à la fin, c'était incroyable (...) J'espère avoir lié de nouveaux liens avec mon public, et qui va pouvoir me suivre dans mes nouvelles aventures."

