Que fêtent les chrétiens pour le Carême ?

Après Mardi gras, plus communément appelée la "semaine des sept jours gras", c'est désormais le Carême qui commence ce mercredi 22 février 2023 pour les chrétiens. Ce mercredi des Cendres débute une période de sobriété de 40 jours qui durera jusqu'à Pâques, plus précisément jusqu'au Jeudi Saint, qui aura lieu le 6 avril 2023.



Le Carême fait référence à une ancienne coutume biblique, selon laquelle les Hébreux avaient pour habitude de se couvrir le front de cendres, symbole de la fragilité humaine.

Selon l'Église catholique, le mot "Carême" vient du latin "quadragesima [dies]", "le quarantième jour". La durée de 40 jours rappelle notamment les 40 jours du déluge, les 40 ans passés au désert par les Hébreux libérés d'Égypte ou encore les 40 jours passés par Jésus au désert au début de sa vie publique.

Durant cette période, l'Église invite ses fidèles à se détacher des biens matériels, à jeûner (privation de nourriture et plus largement de toute addiction), à l'aumône (partage avec les pauvres), à la prière et à la pénitence.

L'objectif : "préparer son cœur à Pâques en pratiquant l'ascèse (un ensemble d'exercices moraux et physiques destinés à libérer l'esprit), selon le site de l'Église catholique. Par le silence et la privation, les fidèles sont censés se "recentrer sur eux-mêmes" et être plus "réceptifs à la parole de Dieu".

Une autre tradition du Carême est de se priver de viande les vendredis. Alors que certains croyants jeûnent totalement ou partiellement le Mercredi des Cendres, ils sont invités par l'Église à "faire maigre" les vendredis, jours de commémoration de la mort de Jésus, un vendredi. Au Moyen-Âge, la viande étant un met fin et délicat, elle était donc symboliquement retirée du repas en signe de pénitence.

