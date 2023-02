Pensant jouer au Loto, elle gagne à l'Euromillions

Le vendredi 13 lui a réellement porté chance. Le 13 janvier dernier, une Française a gagné un million d'euros à l'Euromillions grâce à son code My Million. Un gain totalement inattendu pour cette femme qui était convaincue d'avoir joué au Loto, rapporte le site Tirage-gagnant.

L'heureuse gagnante est une joueuse occasionnelle. "Je joue 3 à 4 fois par an, uniquement lors des grosses cagnottes et événements exceptionnels", explique-t-elle. Le jackpot du vendredi 13 était alors une occasion pour elle de participer au Super Loto, avec 16 millions d'euros à la clé. Elle se lance, avec ses numéros habituels et le lendemain elle reçoit un e-mail étonnant.

La Française des Jeux la contacte afin de lui avertir qu'elle avait gagné un prix à l'Euromillions. "Sur le moment, j’ai pensé à une erreur, j’ai joué pour le Loto", confie la gagnante. Elle se connecte alors sur son espace en ligne et découvre qu'elle a remporté un million d'euros. "Incroyable, je ne réalise toujours pas être devenue millionnaire grâce à mon erreur !", ajoute-t-elle en précisant qu'avec cette somme elle allait s'offrir un logement à la montagne pour pouvoir skier en hiver.

