Tignes, Alexandrie, l'Atlantide... Le mystère des cités englouties

publié le 24/02/2020 à 13:00

L’homme n’hésite pas, dès la préhistoire, à s’établir près des mers et des rivières, même s’il connaît bien les dangers que lui réservent les eaux. Alexandrie, Heracleion, ou plus près de nous le village de Tignes en France, on vous raconte l’histoire de ces cités et villages engloutis.

Qui a inventé le mythe de l'Atlantide ? Pourquoi certains cherchent l’Atlantide du côté de l’île de Santorin ? Comment Alexandrie a-t-elle été engloutie ? Que reste-t-il du phare d'Alexandrie ? Les vestiges d’Alexandrie ont-ils été bien conservés sous l’eau ? Est-ce qu’un tourisme s’est développé autour de ces cités englouties ?

Notre invitée nous racontera également comment les habitants de Tignes ont résisté à l'engloutissement de leur village.

à lire : "La grande histoire des cités englouties. Alexandrie, Baïes, Santorin, Héraclion, Philae, Dunwich" dans Historia

historia