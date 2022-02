Que contiennent les "bébé box", distribuées dès le 1er février aux jeunes parents ?

"Chaque objet véhicule et symbolise un message qui a vocation à aider les parents. Il servira de support au dialogue avec les familles à la maternité". En octobre dernier, le cabinet d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, avait communiqué sur la mise en place de "bébé box".

À partir de février et jusqu'à août, 180.000 exemplaires devraient être distribués en priorité aux parents dans les maternités des "quartiers prioritaires" et des communes de revitalisation rurale.

Concrètement, ces "box" se matérialisent par des sacs en bandoulière à l'intérieur desquels figurent des objets symboliques visant à sensibiliser les parents. Dans un premier temps, ils y trouveront une "turbulette", aussi appelée "gigoteuse". Des explications sur la manière de coucher l'enfant y seront jointes pour éviter tout accident comme la mort subite du nourrisson.

La culture comme point central de la campagne

Dans la "box", les parents découvriront également un album, symbolisant l'éveil artistique et culturel du nourrisson. Il a pour vocation d'encourager les parents à lire à leur enfant avant qu'il n'aille à l'école.

Enfin, deux produits de beauté ou d'hygiène complèteront le sac : un savon et un produit hydratant. Le premier permet d'alerter sur les perturbateurs endocriniens et les produits chimiques. Tandis que le deuxième, dédié à la mère, a été ajouté au lot pour lui rappeler "de ne pas s'oublier" et de prendre soin d'elle.

Ce dispositif est par ailleurs "une invitation à sortir, à ne pas s’oublier en tant que parent, à aller faire du sport ou des activités à l’extérieur", a déclaré le gouvernement.