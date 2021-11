Idée cadeaux Noël 2021 : sélection de beaux livres jeunesse à glisser sous le sapin

C'est sans doute le roman qui figure parmi les livres plus adaptés à la télévision, au cinéma, en bande dessinée et même en jeu vidéo : L'ile aux trésor de Robert Louis Stevenson. En cette année 2021, les éditions Sarbacane ont fait entrer ce flamboyant roman d'aventure dans sa prestigieuse collection des Grands Classiques illustrés. Grand par le format, grand par le talent de l'artiste qui illustre les pages de ce livre : Maurizio Quarello. Natif de Turin en Italie, il est aujourd'hui un peintre graphique majeur dans la littérature. Il est aussi un redoutable et talentueux croqueur de morceaux de vie pour des journaux comme The Wall Street journal ou en tant qu'affichiste. Ses livres ont reçu de nombreux prix en Italie, en France, en Espagne, en Belgique, en Suède et en Allemagne. Il est aujourd'hui professeur d'illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Macerata.

L'ile aux trésor Crédit : Maurizio A.C. Quarello Editions Sarbacane

Pour cette Île aux trésors (dans un texte abrégé), le peintre a créé de véritables tableaux qui s'insèrent en plein page dans cet album. Son livre préféré. Ce n'est pas la première fois que ce grand peintre italien "collabore" avec les mots de Robert Louis Stevenson, puisqu'on lui doit aussi les illustrations en clair obscur de L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde paru en 2018 aux mêmes éditions Sarbacane.

L'île aux trésors. 28 euros. 141 pages à dévorer et des peintures pour rêver d'aventure sur les mers au milieu des pirates et d'un trésor.

Les chasseurs de loups Crédit : Sarbacane

Dans la même collection, toujours chez Sarbacane, n'hésitez pas à demander à votre libraire de jeter un œil à Les chasseurs de loups. Là aussi un texte culte paru en 1908, là encore un illustrateur qui nous plonge dans un univers de western à coup de virtuosité picturale. Son nom Anton Lomaev. Immense illustrateur biélorusse, membre de la prestigieuse union des peintres russes depuis l’an 2000. Il a illustré de nombreux contes traditionnels, mais aussi la fameuse série Rougemuraille (Redwall) de Brian Jacques. L'histoire : À tout juste dix-huit ans, Roderick le citadin découvre la rude vie des trappeurs du Grand Nord canadien, avec son ami Wabi et le vieux guide Mukoki. Dans l’immensité blanche, survivre est une lutte de chaque instant, et les liens qui unissent le trio ne seront pas de trop, malgré leur courage et leur appétit d’aventure. D’autant qu’une terrible tribu ennemie, les Woongas, est en embuscade. On doit à Anton Lomaev les formidables illustrations qui illustraient deux autres classiques de la littérature Moby Dick et Les Enquêtes de Sherlock Holmes (L’homme à la lèvre tordue). Les chasseurs de Loups, paru en 2019 est un livre parfait à lire dès 10 ans. 25 euros. Editions Sarbacane.



Arsène Lupin Crédit : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc (texte) et Vincent Mallié (illustrations)

Dans la série des classiques illustrés, les éditions Margot proposent en grand format celui qui a fait les beaux jours de Netflix cette année avec Omar Sy dans le rôle titre : Arsène Lupin. Mais ici point de réinterprétation de l'histoire, c'est le texte intégral de Maurice Leblanc qui est proposé à la lecture. Couverture en dos toilé et dorure, voilà pour l'aspect extérieur de ce livre grand format de 24X32. Mais les trésors se trouvent à l'intérieur, dans les dessins de Vincent Mallié. Un nom bien connu des amateurs de bande dessinée, il a collaboré avec Regis Loisel et serge le tendre, (avant d'en reprendre le dessin) sur la célèbre série La quête de l'oiseau du temps. Il laisse ici exploser son talent mélangeant dessins façon images d'Epinal, et crayonnés en noir et blanc qui viennent s'insérer dans le texte, 9 nouvelles chapitrées. Il a suivi en cela l'écriture finalement légère et très moderne de Maurice Leblanc qui campe un Arsène Lupin dont les seules armes sont l'esprit et l'audace.

Le souci du détail

La première nouvelle d'Arsène Lupin nous entraine sur un célèbre bateau, La Provence, qui à sa mise en service est "le plus grand et le plus rapide paquebot français". On sait que Maurice Leblanc s'inspirait beaucoup du réel pour les décors de ses histoires. Vincent Maillié s'est donc glissé dans cette "contrainte", nourrissant ses dessins avec des documents d'époque.

Le tout donne un livre magnifique, où les illustrations si vivantes donnent l'impression d'offrir une fenêtre sur le passé.



La-Provence-1906 Crédit : Par Anonyme — Cartes postales des années 1900, Domaine public

Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, de Maurice Leblanc illustré par Vincent Mallié est édité chez Margot. 25 euros.



Le vent des saules Crédit : Albin Michel Jeunesse

Voici un classique de la littérature d'outre manche : Le Vent dans les saules (titre original : The Wind in the Willows). Roman publié en 1908 par l'écrivain écossais Kenneth Grahame (première parution en France en 1951). On est en plein boom à l'époque de la littérature jeunesse (c'est à cette époque que sort Alice au pays des merveilles).



Nous sommes ici en pleine fantasy animalière. Roman d'aventure se déroulant dans la vallée de la Tamise. En 2018, Albin Michel Jeunesse confiait à un des plus talentueux peintre graphique Benjamin Lacombe la tache de "rassembler des illustrateurs et illustratrices ayant une âme et un esprit communs" pour des reprises fidèles ou réappropriations modernes de grands classiques. Une collection incroyable venait de naitre : la collection de contes illustrés.

Le vent dans les saules Crédit : Thibault Prugne / Albin Michel

Dans Le vent dans les saules c'est Thibault Prugne qui a plongé ses pinceaux, gouache et aquarelle, avec délice dans un des classiques de la littérature britannique pour enfants. Dix ans après Trois Hommes dans un bateau de Jerome K. Jerome, le chef-d'œuvre de Kenneth Grahame en emprunte le goût tout britannique du canotage et du badinage, appliqué aux animaux du bord de l'étang. Ici un rat calme, une taupe timide, un blaireau ombrageux et un crapaud orgueilleux vivent comme des bourgeois de la campagne anglaise, s'invitant les uns les autres à visiter leurs terriers. Mr Taupe part gambader vers la rivière et rencontre un rat d'eau... nait alors une géniale amitié.



Ce livre (au départ un roman) est une vraie parodie animalière de la société et une vraie ôde à la campagne anglaise. Thibault Prugne lui apporte, et apporte à l'histoire toute la magie des couleurs, une vraie douceur découle de ses peintures, douceur de vivre, on se surprend à flâner dans les dessins comme on flânerait au bord de cette Tamise.



Le vent dans les saules de Kenneth Grahame et Tibault Prugne est édité chez Albin Michel, 24,90 euros.

Princesse Sara Crédit : Nathalie Novi / Albin Michel

Dans la même collection, un autre grand classique : Princesse Sara de Frances Hodgson Burnett. Romancière anglo-américaine, du XIXe siècle connue pour être l'une des pionnières du roman d'apprentissage pour enfants. Son roman racontant les mésaventures d'une fille fille riche, puis devenue très pauvre a fait pleurer des générations entières, les plus de 40 ans s'en souvienne surement puisque ce livre fût adapté avec succès à la télévision sous la forme d'un dessin-animé ou Sara devenait Sarah (avec un H).



L'album que publie Albin Michel est illustré par Nathalie Novi, une peintre littéraire qui a publié plus de 60 livres pour la jeunesse, et expose à Paris, Bruxelles ou encore Los Angeles. Nathalie Novi travaille, explique-t-elle sur son blog au pastel, à l'acrylique ou encore à l’huile, généralement sur papier, s'amusant à saturer ombres et lumières avec des crayons de couleur."

Princesse Sara Crédit : Nathalie Novi Albin Michel

Princesse Sara de Frances Hodgson Burnett et Nathalie Novi est édité par Albin Michel. 20 euros.



Autre classique à offrir et à lire aux enfants dès 6 ans, le célèbre conte de Barbe Bleue, revisité par Charlotte Moundlic et François Roca : A l'ombre de barbe Bleue.

A l'ombre de Barbe Bleue Crédit : Albin Michel Jeunesse

Adapté d'un conte populaire, Charles Perrault en fera la version la plus connu, mais aussi le plus singulier de ses livres où on ne retient que le nom du bourreau et non ceux de ses victimes, ses épouses. Dans cette version personnelle, "Charlotte Moundlic garde la trame classique et propose des fils qui relient l’enfance imaginée de Barbe Bleue à la vie d’une famille désargentée dont la cadette s’oblige à l’épouser. Par le biais de la fiction, son récit interroge la notion de consentement, la curiosité, la sororité et offre une présence incarnée à des héroïnes trop souvent invisibles."

A l'ombre de Barbe Bleue Crédit : Albin Michel jeunesse

François Roca, passé maitre dans l'art pictural, joue de ses huiles et (c'est nouveau) de ses aquarelles. Chaque dessin, chaque peinture nous plonge dans l'atmosphère du XIXe siècle anglais. Le luxe côtoie la noirceur et toute la cruauté de Barbe Bleue. Chaque page offre des portraits de toute beauté en clair-obscur. Là encore, c'est un régal pour les yeux, et un très bel album à offrir ou à s'offrir (oui on a le droit aussi).



A l'ombre de Barbe Bleue est aussi à écouter dans le podcast "Lis-moi une histoire" en partenariat avec Albin Michel jeunesse sur le site de RTL ou vos plateformes favorites. À partir de 6 ans.



Un couturier, des fées, un talent singulier. Voici Isidore dé, couturier des fées aux éditions Saltimbanque.

Isidore Dé, couturier des fées Crédit : Saltimbanque Editions

L'histoire : A la demande du petit peuple des fées, un créateur de robes imagine les plus belles parures de six fées issues de la mythologie ou des légendes populaires, cela va de Mélusine en passant par Viviane, Morgane, Loreleï etc. Fréderic Clément l'auteur et illustrateur de ce beau livre mélange à la fois une écriture pleine de poésie, mais aussi et surtout illustrations et photographie. On est dans un noble bric à brac, mais un bric à brac poétique. Voilà en quoi Frédéric Clément se démarque des autres, c'est ce qui fait sa singularité.

Isidore Dé, couturier des fées Crédit : Frederic Clément Saltimbanque Editions.

Isidore dé, couturier des fées est publié aux éditions Saltimbanque. A partir de 8 ans. 17,50 euros.