Michel Cymes vous dit ce qu'il faut savoir avant de faire du sport à jeun le matin

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux idées reçues concernant le sport à jeun, stratégie adoptée par beaucoup dans l'espoir de se débarrasser du surplus de graisse qui repose sur un fondement : faire en sorte que le corps puise son énergie dans les réserves de graisse et non pas dans celles de sucre.

Attention : cette technique n'est pas faite pour tout le monde ni pour toutes les activités sportives. Elle est déconseillée pour les efforts courts et violents, comme le squat, et se prête davantage au vélo et à la natation.

Pour éviter les crampes et les crises d'hypoglycémie, il peut être utile d'emporter avec vous une barre de céréale en cas de fringale. Et n'oubliez pas de vous hydrater avant, pendant et après le sport. La veille, misez sur les sucres lents et un bon sommeil pour tenir la cadence.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre bien-être et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.