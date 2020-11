Qu'est-ce qui motive le choix d'un prénom ?

publié le 23/11/2020 à 05:55

"Alors, comment allez-vous l'appeler ?" Vous la connaissez, cette question cruciale, à laquelle les parents doivent obligatoirement trouver une réponse avant la naissance de leur enfant. Qu'ils soient originaux ou passe-partout, qu'on les aime ou qu'on les déteste, les prénoms font partie de notre identité, à vie. Mais qu'est-ce qui motive réellement leur choix ? Comment les choisit-on ? On est fait pour s'entendre vous répond.

Le prénom, est avant tout un choix des parents. Un choix adopté, pourquoi pas, en référence à des souvenirs ayant marqué le père et la mère. "Un bon prénom peut être pensé en référence à quelque chose qu'on a aimé", témoigne Stéphanie Rapoport, co-auteur du livre "L'officiel des prénoms 2021". Un hommage à quelqu'un, un événement joyeux, bref, un rapport au passé, évocateur de joie, de bonheur, et que l'enfant porterait en reconnaissance, comme pour marquer son importance.

Le prénom, c'est aussi une question de goût. On ne donne pas à son enfant un prénom qu'on n'apprécie pas soi-même. Inconsciemment, ce goût peut être inspiré de sons, de sonorités, entendus, et qu'on apprécierait. Mais quel qu'il soit, il évoque forcément des pensées positives. "Quand les parents raconteront à l'enfant pourquoi il s'appelle ainsi, ce dernier doit sentir que son prénom a été choisi dans un environnement aimant", explique Stéphanie Rapoport.

Enfin, et c'est peut-être là le plus important, le prénom définit une identité, durant toute une vie. Son choix doit être guidé par les perspectives d'avenir. "Un prénom assez répandu, commun, va être plus facile à porter, car l'entourage et les personnes inconnues auront plus facilement confiance en nous, par le biais de la familiarité du prénom" raconte la co-auteure. Et si l'originalité n'est pas interdite, la loi française stipule cependant depuis 1993, que tout choix de prénom est autorisé, tant qu'il ne porte pas préjudice à l'enfant. En France, Emma reste en tête du classement des prénoms féminins, tandis que Gabriel occupe, en 2020, la première place chez les garçons.

