Qu'est-ce que le métam-sodium, le nouveau glyphosate ?

publié le 22/10/2018

Il pourrait bien provoquer un scandale à la hauteur de celui du glyphosate. Le métam-sodium, présent dans plusieurs pesticides, est soupçonné d'être à l'origine de 61 intoxications dans le département du Maine-et-Loire, ainsi que de 17 hospitalisations.



Le métam-sodium est un puissant biocide : il détruit à la fois les insectes, les mauvaises herbes et les champignons. Il est notamment utilisé dans les champs de mâche de l'Anjou. En nettoyant les sols, il permet aux agriculteurs de faire 3 à 4 rotations de culture par hiver.

Présent dans 5 pesticides en France, cette substance active est autorisée dans l'Union Européenne jusque 2022. Mais après la contamination de dizaines de personnes dans le Maine-et-Loire, le préfet a interdit son autorisation pendant 15 jours. Le parquet d'Angers a ouvert une enquête préliminaire "pour faire la lumière sur les conditions d'utilisation de ce produit". Les résultats de cette investigation devraient être pris en compte par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), qui a annoncé réexaminer l'autorisation de ce pesticide.

L'une des substances "les plus préoccupantes"

Ce pesticide est sensé ne pas être dangereux pour ceux qui le manipulent et les riverains qui vivent à proximité des champs traités, à condition qu'il soit "bien appliqué", selon la Fédération des maraîchers nantais. Or au début du mois, à cause des températures anormalement hautes, le liquide s'est transformé en gaz au contact de la terre, et le métam-sodium s'est disséminé dans l'air. Ce qui a provoqué l'intoxication de dizaines de personnes.



Cependant, plusieurs études considèrent que ce produit est cancérogène, perturbateur endocrinien, et reprotoxique (pouvant affecter la fertilité des hommes et des femmes intoxiqués). Dans un rapport remis en décembre 2017 au gouvernement français, le métam-sodium est décrit comme l'une des "substances les plus utilisées et identifiées comme les plus préoccupantes". Son interdiction a été proposée par plusieurs parlementaires par voie d'amendement.