et Camille Kaelblen

publié le 09/10/2018 à 14:28

Mardi 9 octobre en milieu de matinée, 46 personnes ont été intoxiquées à Brain-sur-l'Authion (Maine-et-Loire), une commune située à une quinzaine de kilomètres d'Angers. Trente salariés d'une pépinière ainsi que seize riverains sont concernés.



Cinq des victimes plus sévèrement atteintes ont été transportées au CHU d'Angers, qui a déclenché son plan blanc, selon un communiqué de la préfecture du département.



"Sous réserve de confirmation par une enquête approfondie, l'origine de ces intoxications pourrait être l'épandage à proximité d'un produit phytosanitaire, dans le cadre de la production de la pépinière. Le produit visé contiendrait du méthane de sodium, pouvant provoquer des atteintes ORL et pulmonaires", précise cette même source.

L'alerte a été donnée à 10h20 d'une odeur suspecte à la pépinière. Trois équipes du SMUR et la cellule d'intervention sur les risques chimiques ont été envoyées sur place. "Des prélèvements dans l'air ambiant ont été réalisés par la cellule et n'ont pas mis en évidence de concentration anormale persistante", assure la préfecture.