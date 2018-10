Bébés sans bras : "Je veux savoir", assène Christiane Lambert sur RTL

publié le 08/10/2018 à 18:47

Les pesticides sont-ils responsables de graves malformations chez les nourrissons ? Dans trois endroits en France, des bébés sont nés sans bras, avant-bras ou mains. Et certaines voix s'élèvent pour désigner les pesticides responsables de ces infirmités, à l'instar du cancérologue Dominique Belpomme et l'homme politique écologiste Yannick Jadot, tous deux invités de RTL ce lundi 8 octobre.



Invitée de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Christiane Lambert, s'est exprimée à ce sujet. "En tant que mère de famille, je comprends la douleur et l'inquiétude des familles, et comme elles, je veux savoir. En tant que professionnelle et agricultrice, je veux savoir aussi", a-t-elle déclaré.

Les accusations à l'encontre des pesticides sont-elles fondées ? Quelle est la responsabilité des agriculteurs qui les utilisent ? "J'attends surtout les résultats de l'Agence de santé publique qui doit continuer à chercher pour apporter des réponses. Nous avons engagé un travail important depuis une dizaine d'années (...) pour trouver des alternatives à la chimie", poursuit Christiane Lambert. "Il faut que la lumière soit faite", conclut l'agricultrice.