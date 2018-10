Rassemblements contre les pesticides : le début d'un grand mouvement ?

publié le 05/10/2018 à 05:31

Ce 5 octobre marque le premier vendredi du mois. Et les initiateurs de l'appel des coquelicots lancé le 12 septembre invitent tout le monde à descendre dans la rue, pour réclamer la fin des pesticides.



Après la marche sur le climat qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues il y a quelques semaines, c'est un autre rendez-vous citoyen qui est donné dans plus de 400 villes et villages pour défendre notre environnement. En fin de journée, dans les rues, sur les places, devant les mairies, ces rassemblements sont une façon pour chacun de crier son ras-le-bol des pesticides.

Pour les initiateurs du projet, le diagnostic est fait depuis longtemps. Des centaines d'études l'ont démontré : ces substances toxiques sont partout dans notre vie quotidienne. Elles sont nocives, provoquent des maladies, et détruisent la biodiversité. Il n'est plus temps de négocier une sortie progressive des pesticides, mais par ces opérations citoyennes d'exiger la fin totale de leur utilisation.

Le mouvement est d'ailleurs appelé à durer dans le temps : deux ans. Il est prévu de réunir chaque premier vendredi du mois de plus en plus de citoyens, de signataires de cet appel. Les organisateurs en visent 5 millions. Chacun pourra porter bien en évidence un morceau de tissu rouge symbolisant le coquelicot. Le coquelicot est une fleur fragile, alors en voir fleurir partout serait le signe d'une nature qui se porte bien. Sans pesticides.