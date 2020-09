Qu'est-ce qu'un "budget genré", comme il sera mis en oeuvre à Lyon ?

publié le 17/09/2020 à 21:01

"Promouvoir et améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes". C'est l'objectif affiché par la ville de Lyon, dont le maire écologiste Grégory Doucet a succédé à Gérard Collomb lors des dernières élections municipales. Pour ce faire, la municipalité prévoit de contrôler ses finances à l'aune de l'égalité femmes-hommes. Un "budget genré", dont Lyon sera pionnière : cette mesure n'a jamais été appliquée dans une ville de plus de 500.000 habitants.

"L’idée est d’évaluer comment l’action publique peut améliorer et corriger les différences injustes entre hommes et femmes, explique Audrey Hénocque première adjointe de la mairie au Monde. Nous allons d’abord appliquer le budget genré à l’éducation et au sport, avant de le généraliser ; il ne faut pas brusquer les choses, tout cela demande du temps, et nous voulons évaluer nos actions".

Un concept mondialement reconnu

Le budget "genré" ou "sensible au genre" est une mesure recommandée par différentes institutions nationales et internationales pour atteindre l'égalité femmes-hommes. "Puisque chaque ministère et niveau de gouvernement possède un budget, prévoir le budget avec la promotion de l'égalité des genres en tête a le potentiel d'aider les décideurs politiques à résoudre les inégalités qui sont ancrées dans les politiques publiques et les allocations des ressources", résume ainsi l'OCDE sur son site internet.

En Europe, le concept a été défini en 2005 par le Conseil de l'Europe. "L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire est une application de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire, écrit l'organisation européenne dans son rapport dédié. Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi qu’une restructuration des revenus et dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes."

Et en France ?

Plusieurs pays appliquent déjà ce concept au niveau national comme la Suède, le Canada, le Mexique et le Japon. En France, Marlène Schiappa avait promis en 2017 de faire de même. Depuis, sa politique budgétaire a été contestée par de nombreuses associations féministes et un rapport du Sénat, comme le rapportait Le Point en août dernier. Contacté par RTL.fr le cabinet d'Élisabeth Moreno, qui l'a remplacée à la tête du secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, n'a pas donné suite à nos sollicitations.

En janvier 2019, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) avait publié un rapport dédié au budget genré et, en début d'année, le Conseil économique et social (CESE) en faisait un point clef de l'égalité des genres dans l'espace public. "Une étude menée en Gironde a montré que 75 % des budgets de loisirs bénéficiaient de facto aux hommes", observait ainsi ce dernier.

L'exemple le plus cité est celui des infrastructures sportives : les activités davantage pratiquées par les hommes sont souvent les plus financées. C'est pourquoi la mairie de Lyon a notamment annoncé qu'elle allait en priorité s'attaquer aux clubs de foot de la ville. Notamment, souligne Le Monde, "l’achat de 900 places de football pour les rencontres de l’Olympique lyonnais féminin, autant que celles qui étaient jusqu’ici réservées à l’équipe masculine" et l'acquisition d'un "nombre équivalent de 150 abonnements au stade Groupama OL Training Center, où se produisent le plus souvent les footballeuses".

Dans quels domaines l'appliquer ?

Au-delà des infrastructures sportives, le budget genré peut s'appliquer à divers domaines de politique publique comme le note le Centre Hubertine Auclert. À Lyon, la mairie prévoit ainsi de le mettre en oeuvre à l'école. "Fini le temps du terrain de foot au centre, réservé aux garçons, avec les filles qui tournent autour en discutant", se félicite Stéphanie Léger auprès du Monde. La ville va financer des aménagements destinés à mieux partager les espaces entre filles et garçons.



Autrement, il est possible de les mettre en oeuvre dans le domaine de la santé - en prenant des mesures comme la gratuité des protections hygiéniques par exemple - ou de la culture - en accordant autant de subventions aux activités artistiques principalement pratiquées par des femmes qu'à celles pratiquées par des hommes.



Mais avant ces applications concrètes, il s'agit d'abord d'analyser dans quelle mesure les budgets actuels perpétuent les inégalités de genre afin de pouvoir ensuite prendre les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi, le prochain budget de Lyon - 2021 - se contentera de "mesures symboliques" avant d'aller plus loin dans les mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes.