Psychologie : comment surmonter sa timidité ?

À quelques heures des nouvelles annonces du Président de la République, Emmanuel Macron, On est fait pour s'entendre questionne notre rapport aux autres. Alors que le télétravail se normalise pour limiter la circulation du virus, beaucoup d’entre nous se retrouvent donc à la maison.

Avec nos ordinateurs, en visioconférence, prendre la parole en réunion, devant 5,10 ou même 30 personnes n'est pas toujours simple devant un écran. Mais comment surmonter sa timidité et se libérer du regard des autres afin d'être pleinement soi-même ?



Flavie Flament en parle, ce mercredi 31 mars, sur RTL, accompagnée de Cécile Neuville, psychologue, Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations et Antoine Pellisso, psychiatre. D’après Cécile Neuville, la timidité est "une sorte de peur de ce que les autres peuvent penser de nous, une peur d’être jugé."

La timidité, le premier barrage à la conversation

"On n’ose pas se mêler à une conversation. On se dit que ce qu'on va dire n’a pas de sens, pas d’intérêt, donc on garde pour soi", poursuit Guillaume Villemot. On s’interroge ainsi sur sa place, voire même sa légitimité.



À l'autre bout du fil, Louise. L'adolescente âgée de 14 ans, sort de cours. Elle est en quatrième. En direct sur RTL, elle confie à Flavie Flament qu’elle ose, ce mercredi, parler à la radio "parce que vous (Flavie Flament) ne me connaissez pas." Si Louise connaissait l'animatrice, elle aurait davantage peur de son jugement.

"Mes camarades de ma classe m’intimident, et ils se moquent un peu de moi", explique-t-elle timidement à l'antenne. Louise a du mal à prendre la parole en cours, elle a peur d’être jugée lorsqu’elle est à l’école, alors que chez elle, elle n’est pas timide.

Invités

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et dirigeante du Centre de Formation ZenPro. Auteur de '' Ma Bible de la Psychologie Positive " aux Editions Leduc.s.



- Antoine Pelissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil. Auteur de '' Ne plus rougir et accepter le regard des autres '' chez Odile Jacob.

- Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations. Président de l'Agence des quartiers. Auteur de '' Osez les conversations '' chez Eyrolles.