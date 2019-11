publié le 26/08/2019 à 07:00

Cette année encore, ils seront des millions à fouler les couloirs de l'école, du collège, du lycée ou de la faculté. Étape essentielle et fondatrice, l'école apparaît comme la période qui peut conditionner le reste d'une existence.

Mais alors, notre place dans la société est-elle définie dès l'école ? Une voie nous serait-elle tracée dès l'enfance ? Peut-on tout de même suivre notre propre chemin ? Autant de questions auxquelles nous répondrons, à une semaine de la rentrée et à l'occasion de la sortie du film La Vie Scolaire (en salles le mercredi 28 août), réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir.

Invité.e.s

- Grand Corps Malade et Mehdi Idir, réalisateurs de La Vie Scolaire, sortie au cinéma le 28 août 2019

- Nora Bussigny, journaliste, surveillante et auteure de Survaillante (Éditions Favre)

- Emmanuel Davidenkoff, Rédacteur en chef du Monde Campus

La vie scolaire

Survaillante de Nora Bussigny