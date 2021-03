Pourquoi la relation entre un médecin et son patient est-elle importante ?

publié le 24/03/2021 à 05:55

On remet entre leurs mains nos symptômes, notre confiance, nos inquiétudes aussi... Le médecin fait partie de notre vie, quelle que soit la fréquence nous nous y rendons. Mais pourquoi la relation entre ce professionnel et nous est-elle si importante ? C'est la question à laquelle répondent Flavie Flament et ses invités dans On est fait pour s'entendre.

Le rôle d'un médecin, c'est "d'être attentif à tous les signaux, les non-dits d'un patient, saisir ce qui s'exprime entre les lignes", explique le Docteur Antoine Piau. Alors en pleine période de pandémie, les médecins ont un rôle d'autant plus important aux yeux de leurs patients. "Mais pour autant, les médecins doivent faire preuve d'humilité, surtout avec la Covid-19, où on découvre ce virus en même temps que le patient", admet pourtant Baptiste Beaulieu, lui aussi médecin.

Un dialogue transparent avec un professionnel, voilà ce qu'attendent aujourd'hui certains patients. "Les patients n'attendent plus de leurs médecins ce qu'ils pouvaient en attendre il y a 40 ans, souligne Baptiste Beaulieu. Ils veulent être maître de leurs corps, d'ailleurs, c'est à eux que revient la décision finale, nous avons un devoir de fournir des moyens, pas des résultats".

Un argument que confirme à l'antenne Gérard, qui admet "attendre de son médecin des conseils, mais en aucun cas une figure d'autorité". Le médecin n'a donc pas la science exacte dans tous les domaines, mais il apporte "de la discussion, du consensus, car c'est finalement ça la médecine", affirme Antoine Piau.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Dr. Antoine Piau, médécin gériatre au CHU de Toulouse, chroniqueur au Magazine de la santé. Auteur de '' Quand je serai vieux, tout ira bien '' chez Hachette pratique.

Quand je serai vieux tout ira bien

- Baptiste Beaulieu, médecin, romancier. Auteur de '' Celle qu'il attendait '' chez Fayard.

Celle qu'il attendait