En 2019, une femme a été condamnée par la cour d'appel de Versailles pour "manquement au devoir conjugal", refusant des rapports sexuels avec son mari. Une sanction qui a récemment marqué et choqué l'opinion. Mais le devoir conjugal est-il une obligation au sein d'un couple ?

Si s'engager dans un mariage inclus une communauté de vie et souvent un partage de lit, "la loi ne dit rien sur les relations sexuelles au sein du couple, admet Maître Anne-Sophie Laguens, avocate en droit pénal et droit des personnes. En tout état de cause, l'obligation ne peut être obtenue par la contrainte, sinon, il s'agit d'un viol".

Pour autant, de nombreuses femmes, encore aujourd'hui, "ont, ancré dans leurs imaginaires, le fait de devoir satisfaire leurs maris, estimant que le désir sexuel de l'homme est un besoin", souligne Sophie Cadalen, psychanalyste, également invitée de On est fait pour s'entendre.



"Il ne faut pas confondre le désir, qui peut parfois manquer, et le devoir, qui ne convient pas à la relation de couple", continue Sophie Cadalen. D'autres gestes de tendresse existent, "il faut savoir discuter, avoir de la communication", affirme de son côté Martine, auditrice RTL. Comme dans tous les domaines du couple, la communication est de rigueur. Et pour Sophie Cadalen, "on s'arrange, on discute, mais il faut évidemment un consentement".

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine. Auteur de '' Aimer sans mode d'emploi '' chez Eyrolles.

- Maître Anne-Sophie Laguens, avocate en droit pénal et droit des personnes.