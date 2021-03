Jurons : pourquoi nous font-ils du bien ?

publié le 26/03/2021 à 09:46

Eloignez les oreilles sensibles et celles de vos enfants. On est fait pour s'entendre s'intéresse aux jurons en ce 26 mars. "Put...", "Fait ch...", sont des expressions souvent grossières, outrancières, mais qui sortent toutes seules, portées par la colère, la douleur, mais aussi la joie, la surprise ou encore l'indignation. Mais pourquoi aimons-nous tant jurer ?



"Le juron n'est pas directement adressé à quelqu'un, à la différence d'une insulte", souligne en premier lieu Aurore Vincenti, linguiste, invitée de l'émission. Qu'explique alors le fait que nous ressentions une certaine joie en le criant ? "Il véhicule une émotion, c'est une verbalisation de quelque chose qui pourrait être bien plus violent", estime de son côté Jean-François Marmion psychologue.

Le juron apporte donc avec lui une certaine libération. "Il me décharge de toute énergie négative et il me détend" admet à l'antenne une auditrice. "On a également l'impression de franchir une limite, c'est ce qui peut nous procurer cette joie, franchir l'interdit", complète Aurore Vincenti...

