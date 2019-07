Prime à la conversion : le durcissement des conditions va entrer en vigueur

On refait le monde

Désormais la prime favorisera les véhicules électriques, hybrides ou roulant au super-éthanol, plus chers à l'achat et trop sélectifs selon certains automobilistes.

Un coup de rabot que le gouvernement n'avait pas prévu mais la prime a séduit : en 2018, près de 250.000 Français ont bénéficié de cette prime. Coût pour l'Etat : 500.000 millions d'euros . Et cette année, en 6 mois, déjà 220.000 dossiers ont été déposés . Le gouvernement redoutait d'atteindre 450.000 primes sur 2019, pour un coût de 900 millions d'euros.

Seront désormais éligibles les véhicules de moins de 60.000 euros. Elles devront émettre moins de 117g par km de CO2 contre 122 auparavant, mais surtout, le gouvernement exclut désormais de la prime les véhicules diesel d'occasion et les neufs immatriculés avant le 1er septembre 2019. Jusqu'à présent, les véhicules d'occasion diesel représentaient 48% des ventes bénéficiant de la prime. Les professionnels de l'automobile, qui ont rencontré le gouvernement pour évoquer la prime dénoncent un coup dur, brutal .

