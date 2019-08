publié le 30/07/2019 à 17:57

Une hausse du pouvoir d'achat sensible, et pourtant, une consommation des ménages qui ralentit. Selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee), le produit intérieur brut (PIB) hexagonal a progressé de 0,2% entre avril et mai, contre +0,4% au dernier trimestre 2018 et +0,3% au premier trimestre 2019.

"Les ménages ont subi la crise des gilets jaunes, il y a eu un mouvement d'anxiété, selon l'économiste Philippe Crevel, joint par RTL. Est-ce que la crise sociale ne va pas devenir une crise économique, ce pour quoi il faudrait épargner ?", se demandent les Français.

"Il y a quand même plein de messages anxiogènes au niveau national, que ce soit au niveau des relations internationales, avec les États-Unis, la Chine, on parle de récession", a expliqué Philippe Crevel. "Et même le climat lié à l'environnement. Il y a une culpabilité sur les achats de voiture, les ventes de voitures sont en recul fort. Il y a aussi des angoisses vis-à-vis des retraites."

"Il est vrai que le deuxième semestre est plutôt favorable aux dépenses avec les vacances, les dépenses de rentrée, les fêtes de fin d'année", selon Philippe Revel. "Logiquement, on espère une accélération des dépenses de consommation au deuxième semestre. C'est l'espoir du gouvernement."