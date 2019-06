publié le 06/06/2019 à 15:47

Anne Hidalgo renforce l'encadrement de l'usage des trottinettes électriques dans la capitale. La maire de Paris annonce ce jeudi 6 juin que le véhicule prisé des urbains sera désormais interdit de stationnement sur les trottoirs. Son usage controversé avait déjà été restreint par l'interdiction de circuler sur les trottoirs.



Les trottinettes devront "stationner sur les places de stationnement situées sur la chaussée et déjà utilisées par les voitures et les deux-roues motorisés", a précisé l'édile lors d'une conférence de presse. Cette dernière a également proposé aux opérateurs de brider leur vitesse à 20 km/h dans toute la capitale, voire 8 km/h sur les zones piétonnes.

D'autres restrictions sont également envisagées. Les trottinettes seront aussi "interdites dans tous les parcs et jardins" de la capitale, et "le port du casque" sera recommandé, a ajouté Anne Hidalgo, qui souhaite que l'ensemble des mesures annoncées soient en vigueur "dès début juillet".

Les véhicules en libre-service en passe d'être régulés

Apparues il y a un an dans les rues de la capitale, les trottinettes électriques en libre-service - évaluées à plus de 20.000 - sont devenues un véritable casse-tête pour la mairie de Paris, faute de réglementation.



Comme Bordeaux, Lyon ou Strasbourg, Paris attend ainsi l'adoption du projet de loi d'orientation sur les mobilités, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, qui permettra aux villes de réguler les nouveaux moyens de transport en libre-service, tels que les trottinettes, vélos et gyropodes.



En attendant l'adoption de cette loi, Anne Hidalgo a demandé aux opérateurs de "ne pas augmenter leur flotte". Bien qu'aucun décompte officiel n'existe encore, plusieurs accidents récents impliquant des trottinettes et des piétons à Paris ont défrayé la chronique.