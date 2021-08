Les infos de 18h - Prêtre assassiné en Vendée : tristesse et effroi à Saint-Laurent-sur-Sèvre

L'auteur soupçonné des faits s'est rendu de lui-même, ce lundi 9 août. Un prêtre âgé de 60 ans est mort après avoir reçu de multiples coups à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et le suspect a été placé en garde à vue.

Présenté comme un prédicateur universel et un humaniste discret, le Père Olivier Maire, référent des 26 centres de la congrégation des Montfortais, était aussi le guide spirituel de la dizaine de prêtres de la maison de Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il était arrivé il y a une trentaine d'années.

"Ce n'est pas possible" témoigne Jean-Claude Chupin, proche du prêtre décédé et responsable de l'Association montfortaise pour le pèlerinage de Lourdes. "Comment ça peut arriver ? On est complétement perdu. Il était toujours prêt à rendre service, aider les plus démunis. Il était très estimé ici".

L'émotion et l'incompréhension se font également sentir dans les rues de Saint-Laurent-sur-Sèvre. "Quand ma voisine est venue me le dire tout à l'heure, j'ai pleuré" raconte Chantal, une paroissienne de 72 ans, "je suis encore touché parce que je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver ici, dans une ville sainte". "On ne s'attend pas à ça dans une petite ville de 6.000 habitants", note François, un laïc d'une quarantaine d'années, "on se dit que finalement ça peut arriver n'importe où, n'importe quand".

La veille de son décès, le Père Olivier Maire donnait un récital d'orgue devant un public conquis. Il était aussi, et surtout, un grand théologien.

A écouter également dans votre journal

Changements climatiques - Le GIEC, groupe d'expert sur le climat de l'ONU, a rendu un rapport particulièrement alarmiste, assurant que les actions humaines ont entraîné des dégâts visibles et irréversibles.

Antisémitisme - Une enseignante vient d'être interpellée en Moselle, suspectée d'avoir brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation contre le passe sanitaire. Cette ex-membre du Front National et ancienne élue locale est suspendue par l'Éducation Nationale, en attendant les suites disciplinaires.

Paris Saint-Germain - La star mondiale Lionel Messi se fait attendre dans la capitale. De nombreux supporters parisiens ont attendu l'Argentin à l'aéroport du Bourget, mais ce dernier n'est pour l'instant pas arrivé.