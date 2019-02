avec Christophe Ponzio et Camille Schmitt

publié le 04/02/2019 à 13:20

Le prélèvement à la source, ça marche. Depuis le 1er janvier, le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin multiplie les conférences de presse sur le thème "il n'y a pas de bug". Et au-delà de l'exercice d'auto-satisfaction, pour les 16 millions de foyers soumis à l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'accident majeur à signaler.



Seules 3 entreprises sur 3 millions n'ont pas réussi à collecter l'impôt à la source en janvier, dont un hôpital. Les retraités, les salariés, les chômeurs ou les indépendants ont tous été prélevés, grâce à la modulation des taux de prélèvement.

113.000 contribuables, qui auraient dû payer des impôts, ne payent plus rien. Il s'agit de jeunes retraités, ou de nouveaux chômeurs, qui auraient dû attendre un an et demi avant de voir leur impôt baisser.

Près d'1,4 million de personnes se sont déplacées aux guichets des centres des finances publiques en janvier. Elles étaient trois fois moins à la fin du mois qu'au début. Plus d'1,5 million d'appels ont aussi été reçus au numéro vert de l'administration fiscale.



Il faut tout de même rester vigilant car cette opération doit désormais se répéter tous les mois. "Les points de vigilance, c'est la continuité de l'explication aux Français. Mais une fois que la fusée est partie droite, la fusée est sur orbite", a déclaré le ministre des comptes publics.

