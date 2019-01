publié le 28/01/2019 à 15:17

C'est le jour J. Après des mois de préparation, l'impôt prélevé à la source va entrer dans le quotidien des Français ce lundi 28 janvier. Les premières fiches de paie avec le prélèvement à la source vont ainsi être reçues par les salariés entre cet après-midi et demain. Cela concerne 25 millions de Français.



Tout devrait bien se passer, indique le ministère de l'Économie mais, comme dans tout système, il peut y avoir quelques erreurs. Il est donc important de vérifier si votre taux de prélèvement correspond bien à celui annoncé.

Chaque salarié est en effet sujet à une erreur. Par exemple, on vous avait annoncé un taux de 10%, mais problème, il est de 12% sur votre fiche de paie. Autre cas pouvant être plus délicat à gérer pour les impôts, les contribuables au profil particulier, comme ceux qui souhaitent cacher le montant de leurs revenus à leur employeur. Celui-ci applique alors un prélèvement au taux neutre, c'est-à-dire sur le barème d'un célibataire sans enfant : le plus défavorable.

Enfin il y a les jeunes qui commencent à travailler ou encore les expatriés de retour en France qui n'ont pas rempli de déclaration spécifique de revenus... Eux aussi seront prélevés au taux neutre.

Un numéro de téléphone dédié

Alors que faire si le taux de prélèvement n'est pas le bon ? Vous pouvez demander à le changer, via le site impots.gouv.fr ou bien par téléphone. Le gouvernement a en effet mis en place un numéro dédié au prélèvement à la source : le 0.809.401.401. Et si vous préférez échanger de vive voix, vous pouvez également vous rendre dans un centre des impôts.



Attention cependant, le changement peut prendre plusieurs mois, et le remboursement devrait s'opérer avec un an de décalage, lors de la régularisation de l'impôt. En revanche, si vous voulez modifier votre taux personnalisé, la mise à jour sera prise en compte 2 mois après votre demande.