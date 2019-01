publié le 11/01/2019 à 18:12

Le gouvernement a décidé de simplifier les choses. Il est dorénavant plus facile de baisser son taux de prélèvement d'impôts à la source depuis ce vendredi 11 janvier. Jusqu'à présent, vous ne pouviez moduler votre taux à la baisse que si le montant annuel de votre impôt était supérieur à 200 euros par an.



Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin vient de supprimer ce seuil. Une bonne nouvelle pour les plus petits revenus, puisqu'ils pourront désormais être moins prélevés chaque mois.

