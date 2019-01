et Marie Sasin

Près de 20 millions de Français ont franchi le cap, notamment les retraités du privé. En tout ce sont 38 millions de foyers fiscaux qui seront progressivement concernés. Hier, pour la première journée du prélèvement à la source, il n'y a pas eu de bug technique mais beaucoup de personnes ont immédiatement demandé à changer de taux de prélèvement.



Près de 60.000 ménages l'ont fait dès le mercredi 2 janvier. Un tiers a choisi de revoir leur taux à la hausse : si par exemple leurs revenus ont augmenté ou s'ils n'ont plus d'enfants à charge.

À l'inverse, 40.000 autres ont vu leur taux baisser après avoir fait leur nouvelle estimation de revenus, essentiellement des retraités, dont 5.000 sont devenus non-imposables avec un taux égal à zéro, sans la réforme ils ne l'auraient été que l'an prochain.

Trois possibilités pour modifier son taux de prélèvement

Tout d'abord, se rendre sur le site internet de l'administration fiscale : impots.gouv.fr et cliquer sur la rubrique "gérer mon prélèvement à la source" et vous actualisez votre situation familiale ou financière.



Vous pouvez aussi appeler le numéro vert du fisc : le 0 809 401 401. Enfin moduler son taux est possible depuis les guichets des centres des finances publiques.



Les changements de taux sont normalement pris en compte sur votre salaire ou votre pension le mois suivant le changement, trois mois au maximum. L’objectif : aucune régularisation en septembre 2020, quand le solde de vos versements 2019 aura été calculé.

Des centres d'appel surchargés

Un peu de patience car les centres d'appel sont surchargés. Ils ont reçu 150.000 coups de fil le mercredi 2 janvier et près de 100.000 ce jeudi, rien qu'à la mi-journée.