Pouvoir d'achat : si vous êtes rémunéré au Smic, quel sera votre salaire en 2022 ?

L’Insee réfléchit actuellement sur une augmentation du Smic de 0,9 % au 1er janvier prochain. Cela signifie que le salaire minimum sera revalorisé de 11 euros nets par mois par rapport au 1er octobre dernier (où le montant du Smic avait déjà augmenté).

Si l’on compare sur un an, par rapport au 1er janvier 2022, les salariés rémunérés au Smic toucheront tous les mois, 38 euros nets de plus par mois. Ce montant portera le salaire minimum pour un salarié à temps plein, à 1269 euros nets par mois. Cela correspond sur un mois, à un salaire brut de 1.603 euros, et donc, à un Smic brut de 10,57 euros par heure de travail.

C’est une revalorisation mécanique, issue d’un calcul complexe qui prend notamment en compte l’inflation. Mais rien n’empêcherait, s’il le souhaitait, le gouvernement de prévoir un coup de pouce supplémentaire, au vu du renchérissement du coût de la vie.



L’inflation, c’est justement ce qui pose problème à Grégory, employé au Smic dans un supermarché : "J'ai 3 enfants. 40 euros ça représente 10 % de mes courses du mois. Malheureusement, on ne va pas forcément le voir avec tout ce qui augmente. Par rapport au coût de la vie, c’est peu".

Cette revalorisation du Smic reste l’une des plus fortes depuis 10 ans. Si vous êtes rémunéré au Smic, RTL a calculé votre salaire en 2022 : il sera de 1.269 euros nets par mois.