Emploi : qui sont les Français rémunérés au Smic ?

Début octobre 2021, le Smic a été revalorisé à 1.258 euros net mensuel. Selon les dernières statistiques de la Dares, au ministère du Travail, cette rémunération concerne 2,25 millions de salariés, soit 13% des travailleurs en France et le plus souvent des femmes, dans six cas sur dix. Les salariés à temps partiel rémunéré au Smic toucheront quant à eux moins de 630 euros net par mois.

Dans une quarantaine de secteurs d'activité, où il n'y a parfois eu aucune renégociation de tarifs depuis 2012, la rémunération au Smic est appliquée pendant une bonne partie de la carrière. Les salariés concernés, notamment dans l'hôtellerie-restauration, la coiffure, le transport routier ou encore la vente en bricolage voire alimentaire, restent alors bloqués au salaire minimum pendant plusieurs années, même lorsqu'ils acquièrent de l'expérience.

En France, le salaire minimum reste cependant dans le top 6 des Smic européens les plus hauts. Les salariés français se placent ainsi derrière ceux du Luxembourg, qui gagnent 570 euros de plus par mois pour 40 heures de travail par semaine, mais aussi derrière ceux d'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Irlande.



À l’inverse, les salariés de l’Europe de l’Est ont des Smic parfois divisés par deux ou par trois par rapport aux Français. Il est néanmoins difficile d’en tirer une comparaison sérieuse, car le niveau général des salaires y est également moins élevé. Six autres pays européens n'ont quant à eux toujours pas de salaire plancher : l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède.