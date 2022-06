Allocation de rentrée scolaire 2022 : quand sera-t-elle versée ?

C'est une aide financière qui est attendue par de nombreuses familles chaque année. L’allocation de rentrée scolaire, qui aide les Français à affronter les nombreuses dépenses liées à la vie scolaire d’un enfant, va augmenter en 2022 de 1,8% par rapport à 2021, notamment en raison de la baisse du pouvoir d'achat.

Comme chaque année, cette allocation est versée durant la deuxième quinzaine du mois d'août, juste avant la rentrée scolaire du mois de septembre. Selon la CAF, qui la verse, 3,2 millions de familles dont les revenus sont modestes vont en bénéficier.



Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est fixé en fonction des tranches d’âge et du niveau d'études d'un enfant ou adolescent. Ainsi, les parents éligibles d'un enfant âgé 6 à 10 ans recevront 376,98 euros, ceux dont l'enfant est âgé de 11 à 14 ans obtiendront 397,78 euros et les derniers, dont l'adolescent est âgé de 15 à 18 ans, récupèreront 411,56 euros. L’âge pris en compte par les services de la CAF n’est pas l’âge au moment de la demande, mais celui que votre enfant aura le 31 décembre 2022.

Quelles conditions pour en bénéficier ?

Pour obtenir l'allocation de rentrée scolaire 2022 2023, les bénéficiaires doivent remplir deux conditions principales liées au foyer et aux ressources. Les foyers composés d’au moins un enfant âgé de 6 ans (ou en classe de CP) à 18 ans (qu'il soit élève, apprenti ou étudiant) peuvent bénéficier de la prime rentrée scolaire CAF 2022.

Concernant les revenus, la famille ne doit pas dépasser un plafond de ressources qui dépend du nombre d'enfants à charge, pour pouvoir bénéficier de cette aide. Pour un enfant, il s'élève à 25.370 euros. À partir de deux enfants, celui-ci sera de 31.225 euros. Pour trois enfants, le plafond s'élèvera à 37.080 euros et à 42.935 euros pour quatre enfants. Pour chaque enfant à charge supplémentaire, il faudra rajouter 5.865 euros.

Si vous êtes déjà allocataires de la CAF et éligibles à la prime scolaire, celle-ci vous sera versée automatiquement pour vos enfants dont l’âge est compris entre 6 et 15 ans au 31 décembre 2022. Pour un enfant de 16 à 18 ans, né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2006, vous devez vous rendre sur le site web de la Caf afin de confirmer que votre enfant est toujours scolarisé pour la rentrée 2022.

