Pourquoi Paris a une heure de décalage avec Londres et aucune avec Berlin ou Budapest ?

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars, les Français ont changé d'heure. Nous avons avancé nos montres d’une heure pour passer à l’heure d’été. L'occasion de revenir sur une bizarrerie. La France a une heure de décalage avec Londres... mais aucune avec Berlin ou bien encore Budapest.

Cela peut sembler assez étonnant puisque Londres est à 350 kilomètres de Paris à vol d’oiseau alors que la distance entre notre capitale et Berlin est de 900 kilomètres et même de 1400 kilomètres avec Budapest. La logique voudrait donc que ce soit plutôt le contraire : la même heure à Paris et à Londres mais une heure de décalage avec Berlin et Budapest. Et c'était le cas, d’ailleurs, à l’origine.

Lorsqu’en 1883, les scientifiques du monde entier mettent en place à Rome les fuseaux horaires, Paris et Londres sont sur le même, le fameux méridien de Greenwich, cela ça va durer comme ça jusqu’en 1940 avant de changer. Jusqu'à l'Occupation nazie de la France. Leur première décision est d’aligner notre heure sur celle de Berlin, donc une heure de plus qu’avec Londres. Sauf que le problème c’est que notre pays était coupé en deux.



Un changement, en partie, du à la SNCF

Résultat, la zone française occupée était alignée sur l’heure de Berlin et la zone française libre, dirigée par le gouvernement du Maréchal Pétain, toujours à l’heure d’avant. Quand il était midi à Vichy, il était 13h à Paris. Imaginez le bazar pour les horaires de trains, déjà que ce n'est pas simple en temps normal. C’est pour ça, qu’à la demande de la SNCF, le régime de Vichy a fini par s’aligner sur l’heure du Paris aux mains des Nazis.

Pourquoi est-ce que cela n'a jamais changé ? À la fin de la guerre, une fois la France libérée, le général de Gaulle avait d’autres priorités que de s’occuper de l’heure. Du coup, elle est restée en l’état depuis. Voilà pourquoi, bizarrerie géographique, il est une heure de plus à Caen qu’à Londres alors que les deux villes sont exactement sur la même longitude. C'est comme ça. À l'avenir, il n'est pas prévu de remettre les pendules à l'heure.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info