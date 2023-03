444. Comment l' entreprise Amazon s'est faite arnaquer de la plus bête des manières ?

Du haut de ses 22 ans, James Gilbert Kwarteng s'est joué du système d'Amazon pendant 3 ans, sans se faire remarquer. Pas besoin d’ordinateurs surpuissants ou de piratage électronique pour escroquer le numéro 1 mondial de l'e-commerce de plusieurs centaines de milliers d’euros. Il suffit d'un peu... de terre !

Le garçon connaissait très bien le fonctionnement d’Amazon. Il commandait des produits électroniques puis les renvoyait sous 30 jours en demandant qu’on le rembourse au motif qu’il n’en voulait plus ou qu’il n’était pas satisfait. Il en avait parfaitement le droit puisque c’était dans les conditions de retour. Sauf que ses retours à lui étaient un peu particuliers car il avait découvert qu’Amazon ne vérifiait pas ce qu’il y avait dans un paquet renvoyé, vu le nombre de commandes à traiter. Ils se contentaient de regarder la présence de l’emballage du produit commandé dans le colis et le poids de l’article. Si tout collait, ils déclenchaient le remboursement.

James Gilbert Kwarteng a eu une idée d’arnaque de remplacer les articles dans l’emballage par leur poids exact en terre. Ni vu, ni connu. En parallèle, les articles qu’il avait gardés, il les revendait sur Internet. À prix réduit, car évidemment, ils étaient neufs mais sans emballage d’origine. Bénéfice total de l’arnaque : 300.000 euros ; avant qu’un employé d’Amazon ne finisse par découvrir la supercherie. Il a alors remonté l’historique de ce client et découvert un nombre record de colis retournés. L’escroc a finalement été arrêté et risque 6 ans de prison. Où il ne pourra plus se faire livrer par Amazon qui, depuis, a changé sa politique sur les retours des colis. Donc pas la peine d’aller chercher de la terre dans votre jardin...

