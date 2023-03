Changement d'heure : le Liban a choisi... de ne pas choisir

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons changé d'heure, nous sommes passés à l'heure d'été et pour beaucoup, le réveil a été un peu difficile ce lundi matin parce que nous avons perdu une heure de sommeil. Mais les Français ne sont pas les plus à plaindre car au Liban, le pays n'a pas choisi entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, il vit avec les deux.

Depuis octobre dernier, le Liban est sans président et sans gouvernement, un pays à l'arrêt. Jeudi dernier, le chef du gouvernement démissionnaire a décidé, sans concertation, de retarder d'un mois le passage à l'heure d'été. La raison qui a fuité : permettre aux musulmans observant le jeûne du Ramadan, qui dure du lever au coucher du soleil, de le rompre 1h avant. Une décision qui a fait un tollé chez les responsables politiques et religieux chrétiens. Ils annoncent d'un bloc ne pas s'y conformer.

Le pays se divise alors en deux, déclenchant de grandes perturbations ce dimanche des vols internationaux à l'aéroport de Beyrouth, les compagnies ne sachant plus quelle heure donner à leurs clients. La moitié des chaînes de télévision, des hôpitaux, des écoles, des banques sont passés dans la nuit de samedi à dimanche à l'heure d'été, l'autre pas. Bienvenue en absurdie. Le Conseil des ministres vient d'annoncer une réunion d'urgence pour essayer de mettre les pendules à leur place.

