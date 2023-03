Michel Platini a porté deux maillots de sélections nationales différentes. Ce qui aujourd’hui, selon le règlement FIFA en vigueur, est strictement impossible pour Mbappé. Mais si Michel Platini est originaire d'Italie, il a joué pour l’équipe du Koweït.

On est en 1988, un an plus tôt, Michel Platini a arrêté sa carrière de joueur et vient d’être nommé en urgence sélectionneur des Bleus en remplacement d’Henri Michel. Objectif : qualifier la France pour le Mondial 1990. Malgré une première défaite, il accepte pourtant une invitation de l’émir du Koweït. Avec son autre casquette, égérie, comme Zidane et Messi, aujourd’hui d’Adidas. Le Koweït est en plein essor et veut montrer sa puissance à travers un gros match de gala.





Il a donc accepté, même s'il n'avait juste qu'à être en tribunes pour ce match entre le Koweït et l’URSS. Sauf que pour une raison encore inexpliquée 25 ans après, il se retrouve sur le terrain au début du match. Avec sur les épaules, le maillot du Koweït. Il va jouer les 21 premières minutes lors de cette défaite 2-0.





C'était un match amical, mais validé par la FIFA, donc Michel Platini compte aujourd’hui officiellement 72 sélections avec les Bleus et une avec le Koweït. Comment s'est-il retrouvé à jouer avec le numéro 10 de l’état du Golfe Persique ? On peut supputer un léger défraiement, vous m’avez compris, mais Platini n’a jamais donné l’explication, ni lui, ni personne.





C’était passé inaperçu. Il était retourné à son poste de sélectionneur ni vu, ni connu. Mais au final, le tout dernier match officiel en tant que joueur de Michel Platini, il l'a été sous le maillot frappé non pas du coq français, mais du blason rouge-blanc-vert de l’émirat. Heureusement, l’honneur est sauf, il a quand même fini sa carrière en bleu, puisque c’est aussi la couleur de l’équipe du Koweït.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info