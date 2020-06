Pourquoi la pluie ne lave pas ma voiture ?

publié le 14/06/2020 à 06:11

C'est une question que l’on se pose souvent quand il fait moche et qu’il pleut dehors : Pourquoi la pluie ne lave-t-elle pas ma voiture ? Pour essayer de comprendre ce constat, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Parce qu’il faut forcément un produit nettoyant pour enlever les salissures.

2) Parce qu’elle est elle même salissante, notamment quand elle transporte du sable.

3) La pluie ne tombe pas assez vite, pas assez fort, pour pouvoir la laver.

Réponse : La bonne solution est la 3. En effet, c’est une question de vitesse de la goutte de pluie. Figurez-vous que même avec du vent, la goutte de pluie vous tombe dessus et sur votre voiture à la vitesse de 60 km/h. Si vous roulez sur l'autoroute à 130 à l’heure, la vitesse maximale autorisée, et que vous avez le vent et la pluie dans le nez, le choc ne se fait finalement qu’à 200 km/h, guère plus.

Même à 200 km/heure, cela ne suffit pas pour arracher la saleté de votre voiture. Il faudrait, soit, que la pluie tombe au moins 10 fois plus vite, à 600 km/h, soit que vous rouliez 4 ou 5 fois plus vite pour atteindre l’efficacité d’un petit nettoyeur haute pression. À titre de comparaison, l’eau expulsée d’un Karcher fuse à 800 km/h.

En réalité, ce qui manque à la goutte de pluie, c’est l’énergie pour décoller la saleté. Mais si vous frottez votre voiture avant la pluie avec un chiffon ou une grosse éponge mouillée, c’est vous qui allez décoller la crasse et la pluie se contentera de rincer la saleté.

Retrouvez d'autres réponses à des questions insolites ou au contraire utiles dans le livre de Jean-Baptiste Giraud : Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?.