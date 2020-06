Comment la colle colle-t-elle ?

publié le 07/06/2020 à 09:36

La colle ça colle, bien sûr me direz-vous, mais comment cela se fait-il ? Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) Des forces électrostatiques attirent les surfaces encollées et les maintiennent en contact.

2) Elle fait fondre les matériaux sur lesquels elle est apposée, ce qui les soude entre eux.



3) Des milliers de micro-bulles d’air coincées entre les surfaces encollées jouent le rôle de ventouses.

Réponse : la solution est la troisième proposition. Quelle que soit la substance utilisée pour lier deux corps entre eux – du lait employé pour poser les étiquettes sur le verre des bouteilles de vin, en passant par la Super Glue 3 pour attacher un pilier de rugby au plafond par les pieds – ce sont des forces d’attraction mutuelles baptisées "forces de Van der Waals" qui entrent en scène.

Ces forces apparaissent lorsque des molécules sont suffisamment proches les unes des autres, et c’est le travail de la colle de les rapprocher. Seulement voilà, tous les calculs mathématiques montrent que ces forces ne suffisent pas à elles seules à expliquer les performances des meilleures colles du moment. Les scientifiques ont tellement de mal à comprendre comment fonctionne la colle, que son pouvoir adhésif théorique, résultat de calculs savants, est dix mille fois inférieur à son pouvoir réel ! Une manière élégante de dire que les colles que vous utilisez tous les jours ne sont pas le résultat de calculs mathématiques savants, mais de tâtonnements d’apprentis chimistes intuitifs, façon Gaston Lagaffe.

Les microbulles résistent à l'arrachage et soudent les éléments entre eux

Après avoir retourné le problème dans tous les sens, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que deux objets enduits d’un adhésif n’étaient pas solidaires grâce à celui-ci, mais grâce à des millions de microbulles d’air coincées entre les deux parties du nouveau tout. Ces microbulles, de tailles différentes, jouent le rôle de millions de petites ventouses. Ce sont elles qui résistent à l’arrachage et soudent entre eux les éléments. Mais si vous persévérez, les petites bulles cèdent en premier. L’objet se décolle, mais les deux morceaux tiennent encore ensemble. Il vous faut forcer pour que les bulles plus grosses cèdent à leur tour, après avoir absorbé l’air des petites. Le collage cède.

Un conseil avant de se quitter : comment réussir son collage avec de la superglue à coup sur ?

Tout simplement en soufflant dessus. Mais pas en soufflant de l’air chaud comme si on voulait sécher la colle, mais en soufflant de l’air humide, comme si vous vouliez faire des dessins sur une fenêtre ! La superglue agit, durcit, quand elle est en contact avec l’humidité de l’air et non pas seulement avec l’air. N’allez pas pour autant verser de l’eau dessus, ça ne marchera pas.

