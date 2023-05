Pourquoi les marins ont-ils un pompon rouge et un col bleu ?

Ce mardi 23 mai rend hommage aux marins puisqu’une journée mondiale leur est consacrée, mais savez-vous d'où vient leur fameuse tenue ? Le col bleu renvoie à une autre actualité, le film Jeanne Du Barry avec Johnny Depp dans le rôle du roi Louis XV. C'est justement lui qui par ordonnance fixa l’habit officiel de nos marins. Dont ce fameux grand col bleu qui avait une vraie utilité.

À l’époque, les marins avaient souvent les cheveux longs. Pour éviter qu’ils s’emmêlent dans les cordages, on les obligeait à les porter en catogan et à enduire leur extrémité de suif pour les durcir. Le problème c’est que forcément ce noir de fumée qui frottait sur la tenue blanche de marins, ça le salissait.

Mais à bord les marins ont autre chose à faire que la lessive. Alors, pour que leur tenue reste impeccable, on a rajouté ce grand col bleu indépendant qui descend dans le dos. C’est sur lui que les cheveux frottaient. Quand il était sale, il y avait un système de boutons pression. On le retirait et on le remplaçait par un tout beau, tout propre.



D'où vient le pompon ?

Concernant le pompon rouge, il y a beaucoup de légendes qui circulent à ce sujet. La plus répandue remonte à 1858 lors de l’inauguration d’un pont à Brest en présence de l’Impératrice Eugénie. Pendant la cérémonie, un matelot aurait cogné violemment sa tête dans une coursive. L’épouse de Napoléon III lui aurait alors porté secours et offert son mouchoir blanc pour panser sa plaie. Il serait devenu rouge à cause du sang. Pour rendre hommage à la gentillesse d’Eugénie, on aurait instauré ce pompon rouge sur le béret, ce qui leur évite en plus de se cogner le crâne.

Cette histoire est fausse. La raison est bien plus terre à terre. La confection de tous les bérets, notamment le béret basque, fait qu’ils se terminent par un petit fil de laine en l’air au beau milieu. Comme nos autorités navales trouvaient ça moche, au milieu du XIXème siècle, on ordonna aux marins de le cacher en greffant un pompon dessus. C’était à eux de le fabriquer et de le coller au sommet de leur bachi, le béret des matelots.

Comme chacun faisait un peu comme il voulait, notamment pour la couleur, en 1858, on imposa le rouge. Idem pour la taille du pompon : c’est règlementairement 8 cm de diamètre, 2 centimètres et demi de haut et un poids de 14,10 grammes. Et ne pas le respecter entrainait une sanction.

