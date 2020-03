Pourquoi dit-on "porter la culotte" ?

publié le 08/03/2020 à 07:10

Il arrive parfois que lorsqu'on parle d'une relation de couple, on utilise l'expression "c'est elle qui porte la culotte", mais d'où vient cette expression, et que signifie-t-elle ?

Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) Parce que autrefois, les hommes portaient des culottes, et les femmes, des robes. Et comme c’était les hommes qui commandaient...

2) Bien évidemment parce que les hommes portent des slips ou des caleçons, et les femmes, des culottes ! Quelle question !

3) La culotte se portait avec des bottes, et aujourd’hui, ce sont les femmes qui portent des bottes, plus les hommes ! donc elles portent avec la culotte, c’est à dire, le pantalon.

Réponse : La solution est la première proposition. Bien sûr, jusqu’au début du XXe siècle, il était inconcevable pour une femme de porter la culotte, autrement dit, le pantalon. Il y avait même une loi qui interdisait, je cite le “travestissement des femmes” ! Une loi datant de 1800 tout rond qui était encore en vigueur, figurez vous, jusqu’en... 2013 ! Elle a été abrogée à la demande d’un sénateur. Porter l’habit d’homme était tellement défendu que c’est un des motifs de condamnation de Jeanne d’Arc, preuve de plus qu’elle était une sorcière.

Le pantalon s'impose en 1830

Souvenez-vous que les révolutionnaires se font appeler les “sans culottes”, mais en réalité, l’expression existait déjà depuis quelques années, avant la Révolution. Elle désignait les pauvres, les gueux, ceux qui ne portaient pas de culottes, autrement appelées hauts-de-chausses. Cela ressemblait en fait aux culottes de golf que porte Tintin dans la plupart de ses albums.



Comme la culotte est portée par les aristocrates et les bourgeois, avec la Révolution, puis, la Terreur, il devient de plus en plus délicat de la porter sans s’attirer des ennuis. Les hommes portent alors de plus en plus de pantalons, qui s’impose définitivement en 1830, après la révolution de Juillet.

A noter que le nom donné à ce vêtement, le pantalon, est au début plutôt moqueur : puisqu’il vient du personnage de la comedia del’Arte, Pantalone, qui portait justement une culotte longue, et était tourné en ridicule...



