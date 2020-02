Pourquoi certains ont-ils les pieds qui sentent mauvais ?

publié le 22/02/2020 à 07:20

Il peut arriver qu'une paire de chaussure accentue l'odeur des pieds, mais certaines personnes, peut importe ce qu'elles portent, sentent mauvais des pieds. Comment cela s'explique ?

Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) C'est un mécanisme de protection hérité de Neandertal, destiné à chasser les tiques ! Certains l'ont conservé...

2) Parce qu'ils ont été trop lavés : ils reconstituent la "flore pédicure", comme la flore intestinale.



3) Ils fermentent, comme le fromage !



Réponse : la solution est la troisième proposition. Les pieds qui puent sont des pieds qui fermentent, exactement comme le fromage, et c’est d’ailleurs pour ça que certains ont les pieds qui sentent littéralement le fromage.

Si les pieds puent c’est à cause de petites bactéries, des milliards de bactéries, sinon c’est pas drôle, qui prolifèrent sur vos pieds. Elles prolifèrent parce qu’il fait chaud dans vos chaussures, avec ou sans chaussettes d’ailleurs. Elles prolifèrent aussi parce que vous transpirez des pieds.

Bannissez les chaussettes synthétiques

Les chaussettes, parlons en deux secondes : vous l’avez peut être remarqué, selon que vous portez des chaussettes en coton, en laine, ou synthétique, vous sentez des pieds ou non. C’est tout à fait normal. Éliminez celles qui favorisent la prolifération des bactéries, soyez sans pitié. Le plus souvent, ce sont celles en matière synthétique. Elles sont résistantes, pratiques à enfiler, mais alors, vous nagez la brasse coulée dedans tellement elles vous font transpirer : à bannir.





Dernier petit conseil avant de séparer : comment lutter contre les pieds qui puent ? Faut-il les laver à mort ?



Vous pouvez, vous devez les laver, mais du savon et de l’eau ne serviront pas à grand chose contre ces bactéries. Le meilleur remède qui soit, c’est tout simplement le bicarbonate de soude. Vous en saupoudrez dans vos chaussures, surtout celles que vous portez pieds nus. Prenez un bain de pieds avec de l’eau chaude, et quelques cuillères de bicarbonate de soude dissous dedans. Normalement, très rapidement, vous devriez.. Sentir la différence !