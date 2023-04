Pourquoi de plus en plus d'adultes se font baptiser ?

C'est une tendance de fond. Au cours de ce nouveau week-end de Pâques, de nouveaux adultes se sont fait baptiser... et même de plus en plus. La pratique connaît une forte hausse en France ces dernières années. En tout, 5.463 adultes ont ainsi été baptisés, samedi 8 avril. Un chiffre qui a doublé en l'espace de deux décennies. La part des 18-25 ans, notamment, est très importante parmi les catéchumènes - ces personnes qu'on instruit dans la foi en vue d'un baptême.

Cette hausse peut s'expliquer, au moins en partie, par un effet de rattrapage et une certaine remise en question de beaucoup de jeunes, avec la pandémie. "Le confinement a empêché - ou différé - le début du cheminement [religieux] de ces adultes", assure Pauline Dawance, la directrice du Service national de la catéchèse, au micro de RTL.

"Ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a une recherche existentielle, autour des questions existentielles que se posent les jeunes en particulier face à la question de la mort. Cela résonne, probablement, avec d'autres questions existentielles, comme l'avenir de la planète ou leur avenir professionnel et économique", juge Pauline Dawance.

"Ça nous oblige à repenser notre pédagogie de la foi"

"Pour nous, c'est un signe. Un signe qu'il faut adapter notre message. Il y a un vocabulaire très ancien qui peut paraître obscur pour certains. Tout cela, ça nous oblige à repenser notre pédagogie de la foi. C'est une très bonne nouvelle pour nous", se réjouit-elle. D'autant que les églises se vident peu à peu.

De la même manière, plusieurs études publiées au cours des dernières années montraient que le taux de Français pratiquant une religion est en forte baisse, en particulier chez les plus jeunes. Selon l'Insee, "en 2019‑2020, 51 % de la population de 18 à 59 ans en France métropolitaine [déclarait] ne pas avoir de religion".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info