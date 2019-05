publié le 13/05/2019 à 17:29

C'est sans doute une révolution que s'apprête à vivre le système scolaire français. Dès la rentrée prochaine, les filières S, ES et L disparaîtront dans les lycées au profit d'un bac qui s’appuiera sur un tronc commun auquel les élèves doivent ajouter trois spécialités de leur choix. Les établissements ne proposent pas tous cependant les options et un grand nombre d'élèves devra changer de lycée à la rentrée prochaine.



Mathieu, un lycéen habitant dans le Rhône, fait parti des premiers concernés car les spécialités du numérique et des sciences informatiques ne sont pas présentées dans son établissement. "C'est décevant car dans le lycée où je suis, j'ai pris des repères, j'ai des amis et je vais devoir changer de lycée" regrette-t-il.

Sur les douze spécialités crées, sept en moyenne seront présentées dans chaque lycée. Si les choisir est un véritable casse-tête pour les élèves, il l'est aussi pour les chefs d'établissement qui doivent composer les emplois du temps. Certains, comme celui de Mathieu, propose donc différentes combinaisons possibles avec deux spécialités imposées et une dernière au choix.

Ces spécialités, que les élèves de Seconde ont jusqu'au mois de juin pour choisir, seront importantes puisqu'elles compteront toutes dans le nouveau baccalauréat prévu en 2021. L'une sera évaluée en contrôle continu en Première puis abandonnée et les deux autres feront l'objet d'une épreuve écrite à la fin de la Terminale.