Les actualités de 7h30 - Climat : les lycéens se mobilisent et font grève

publié le 15/03/2019 à 08:15

Parce que la planète est en danger et qu'il y a urgence, ce vendredi est une journée de grève mondiale à l'école pour dénoncer l'inaction des politiques. Une plainte a d'ailleurs été déposée hier contre la France par quatre ONG. Chez nous comme ailleurs, les lycéens sont invités aujourd'hui à sécher les cours pour aller manifester. Mais les professeurs devraient être indulgents, à en croire Laëtitia Degryse, du lycée Saint-Charles de Marseille.



"Je pense que la plupart des profs vont accueillir cela de manière favorable, parce que c'est aussi notre mission de rendre les élèves responsables de leurs actes, de leurs initiatives et qu'ils s'inscrivent dans une perspective d'avenir. Ils seront notés absents mais ils ne seront pas pénalisés. On n'a pas pour habitude de sanctionner des élèves qui s'engagent, bien au contraire.", assure t-elle.

Demain, 140 organisations appellent à des marches dans toute la France. À Paris, cette Marche du Siècle va rejoindre les "gilets jaunes" et deux autres cortèges, place de la République. L'Acte 18 des "gilets jaunes", qui coïncide avec la fin du grand débat. Selon les informations de RTL, en termes de sécurité, les grands moyens vont de nouveau être déployés.

À écouter également dans ce journal

Une fusillade a eu lieu cette nuit contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Le bilan s'annonce très lourd. Les autorités évoquent un nombre de morts significatif, une trentaine selon certains médias. Les faits se sont produits à Christchurch, une grande ville du sud du pays. Les mosquées étaient bondées en ce jour de prière.



Le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Europe le 29 mars. Les députés britanniques ont voté hier pour un report du Brexit jusqu'au 30 juin, s'ils acceptent dans les jours qui viennent l'accord conclu par Theresa May.



Deux nappes d'hydrocarbures menacent désormais les côtes de la Gironde et de la Charente-Maritime. Conséquence du naufrage, mardi, du Grande America à environ 300 km au large de La Rochelle.